Inflazione: Urso, quando arrivati a governo era all'11,8%, oggi piu' bassa d'Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - 'Quando siamo arrivati al governo l'inflazione era all'11,8%; oggi e' la piu' bassa in Europa'. Lo ha affermato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Siamo sotto la Francia e la Germania', ha aggiunto. Il ministro ha ricordato anche 'l'agosto caldo dei benzinai, la questione del caro volii che proseguiva da anni. Per non parlare del caso taxi che dopo 15 anni di inadempienza in cui tre governi hanno tentato di risolverla ma hanno fallito. Il nostro esecutivo ha realizzato un provvedimento che ha sbloccato la questione', ha aggiunto.

