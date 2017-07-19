Dati
            Inflazione: Urso, oggi all'1,6%, la piu' bassa tra i grandi paesi europei

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 13 nov - "L'inflazione nell'ottobre del 2022 era all'11,8%, la piu' alta in Europa, ben sopra la media europea. Oggi l'inflazione e' all'1,6%, strutturalmente sotto la media europea, la piu' bassa tra i grandi Paesi europei". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci.

