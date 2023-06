Inflazione: Unione consumatori, bene rallentamento, pesa per coppie con figli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Secondo i dati definitivi di maggio dell'Istat, l'inflazione annua scende al 7,6%, dall'8,2% del mese precedente. "Bene, positivo il rallentamento e che l'inflazione, dopo il rialzo di aprile dovuto al ritorno degli oneri di sistema sulla luce e sul gas, torni a scendere. Ma non c'e' da essere entusiasti visto che siamo semplicemente tornati ai livelli di marzo, mentre in tutto il resto d'Europa, salvo l'Olanda, l'inflazione di maggio e' piu' bassa di quella di marzo", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Inoltre resta un'inflazione stellare. Per una coppia con due figli, il +7,6% significa una stangata pari a 2227 euro su base annua, di questi ben 907 servono solo per far fronte ai rincari dell'11,8% di cibo e bevande. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva e' pari a 2042 euro, 819 per mangiare e bere. In media per una famiglia la mazzata e' di 1704 euro, 665 per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato alle famiglie numerose con piu' di 3 figli con una batosta pari a 2507 euro, 1084 solo per nutrirsi e dissetarsi", conclude.

bab

(RADIOCOR) 16-06-23 11:06:42 (0231)SAN,FOOD 5 NNNN