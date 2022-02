Inflazione: Tria, sono meno ottimista di Visco, rischio spirale prezzi-salari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 'Do una lettura meno ottimistica di quanto detto dal Governatore Visco' perche' il rischio e' che l'aumento dei prezzi in corso faccia partire 'la spirale prezzi-salari, che e' quello che tutti temono tra le banche centrali'. Lo ha detto Giovanni Tria, docente universitario ed ex ministro dell'Economia, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Radiocor in occasione del 28esimo Congresso Assiom Forex. Il Governatore - ha detto Tria con riferimento all'intervento di questa mattina all'Assiom Forex - ci ha spiegato che l'aumento dei prezzi dell'energia, delle materie prime, delle commodity e dei noli e' un aumento dei prezzi di cose che noi importiamo e un mutamento dei prezzi relativi a livello globale. Questa spinta si riflette negli Stati Uniti, in Cina, in Europa e in Africa. Questo significa che un Paese come l'Italia deve dare una parte del prodotto in piu' per acquistare le cose, quindi c'e' una perdita di reddito per il Paese'. 'Chi paghera' questa inflazione? Chi rinuncera' a una parte del proprio reddito?' - si e' chiesto Tria - 'Se il bilancio pubblico non interviene lo pagheranno le imprese e le famiglie, quando qualcuno non ci stara' lo trasferira' sui prezzi finali e le famiglie chiederanno aumenti salariali, facendo partire la spirale prezzi-salari, questo e' quello che tutti temono'.

