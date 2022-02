Inflazione: Nomisma, e' Giano bifronte, meglio non toccare politica monetaria Bce

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - A gennaio l'inflazione italiana e' cresciuta su base annua di quasi di un punto percentuale, al 4,8% ma secondo Lucio Poma, capo-economista di Nomisma, vi sono buoni motivi per non preoccuparsi sebbene si debba mettere in conto che il caro-energia non e' destinato a svanire in tempi rapidi.

"Primo, il paese ha appena registrato una crescita del Pil straordinaria (+6,5%) ed il 2022 si apre con i migliori auspici manifatturieri - spiega Poma - Secondo, l'inflazione italiana resta comunque piu' bassa di quella tedesca, europea e americana. Terzo, l'inflazione di fondo sosta stabile all'1,5%. Infatti, e' la componente volatile che traina l'inflazione (componente regolamentata dei beni energetici +93,5%). E' quest'ultimo il motivo che desta la maggiore preoccupazione. Riteniamo che, seppur con intensita' differenti, i prezzi dei beni energetici resteranno elevati lungo il 2022 gravando sul potere di acquisto dei consumatori e sui conti delle imprese". "Un'eventuale politica monetaria europea restrittiva - conclude Poma - agirebbe sulla componente di fondo (che al momento non preoccupa) e nulla potrebbe rispetto ai prezzi energetici (e delle materie prime), che rappresentano il vero ostacolo potenziale alla crescita industriale del Paese".

