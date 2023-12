Inflazione: Lane, non chiaro se ricadute da attacchi Mar Rosso, Bce monitora

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 dic - La Banca centrale europea sta monitorando la situazione sul Mar Rosso, ma non e' al momento chiaro se gli attacchi alle navi lungo le coste dello Yemen, una delle principali rotte marittime del mondo che collega Europa, Asia e Africa, se e quale impatto potranno avere sull'andamento dell'inflazione. Lo ha detto il capo economista della Bce, Philip Lane, durante una conferenza a Dublino. "Chiaramente, colli di bottiglia di qualunque tipo sono molto problematici. Ma in termini di effetto netto sull'inflazione e' difficile da dire, perche' in questa situazione in gioco ci sono forze che vanno in entrambe le direzioni", ha detto.

Ars

(RADIOCOR) 20-12-23 16:34:59 (0536) 5 NNNN