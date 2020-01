Inflazione: Istat, nel 2019 media a +0,6%, meta' del 2018 -2

Rallentamento graduale, soprattutto energia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - La variazione 2019 per l'indice Ipca e' di +0,6%, per l'indice Foi di +0,5% (era +1,1% nel 2018). La variazione media annua dell'indice Nic puo' essere suddivisa in due componenti: il trascinamento dal 2018 al 2019 pari a zero e l'inflazione propria pari a +0,6%. La decelerazione dell'indice e' stata graduale: nel primo trimestre +1% fino a +0,3% nel quarto trimestre. Le divisioni di spesa con decelerazioni piu' marcate sono: Trasporti (da +2,7% a +0,8%), Abitazione, acqua, elettricita' e combustibili (da +2,5% a +1,3%), Ricreazione, spettacoli e cultura (da +0,4% a -0,1%); si amplia la flessione delle Comunicazioni (-7,7% da -3%), mentre accelerano Servizi sanitari e spese per la salute (da -0,1% a +0,5%) e dell'Istruzione (da -12,6% a +0,4%). Il rallentamento riflette per lo piu' gli andamenti dei Beni energetici, che passano da +5,6% a +0,6%: i regolamentati invertono da +5,1% a -0,4%, per effetto del Gas di citta' e naturale (da +5,9% a -1%) e dell'Energia elettrica mercato tutelato (da +4,5% a +1,1%); i non regolamentati passano a zero da +6% del 2018. Sono sei le regioni in cui l'inflazione risulta piu' alta di quella nazionale: Trentino Alto Adige, Liguria, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Piemonte.

