Inflazione: Istat, forte accelerazione in 2026 a 2,9%, frena in 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione, attesa in forte risalita nel corso del 2026: il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe, in media d'anno, al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Lo stima Istat nella Nota mensile, avvertendo che, "dato il quadro internazionale, le prospettive sull'inflazione nel biennio sono strettamente legate alla durata dei rialzi delle quotazioni delle materie prime energetiche e alla velocita' e persistenza della traslazione alle varie componenti dell'indice dei prezzi. La forte incidenza della componente importata sulla dinamica dell'inflazione determina un andamento del deflatore del Pil piu' contenuto (+2,1 e +1,9% nel 2026 e 2027).

bab.

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