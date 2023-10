Inflazione: Istat conferma, +0,2% a settembre, +5,3% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - "A settembre - e' il commento dell'Istat - l'inflazione registra un ulteriore, sebbene lieve, rallentamento, attestandosi al +5,3%. La nuova discesa del tasso di inflazione risente dell'andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita in ragione d'anno si riduce sensibilmente, pur restando su valori relativamente marcati (+8,4%). Per contro, un freno al rientro dell'inflazione si deve al riaccendersi di tensioni sui prezzi dei Beni energetici - in particolare nel settore non regolamentato, che riporta la dinamica tendenziale del comparto su valori positivi - ma anche all'accelerazione dei prezzi dei Servizi di trasporto. Si attenua, infine, la crescita su base annua dei prezzi del 'carrello della spesa', che a settembre si attesta al +8,1%".

"La lieve decelerazione del tasso d'inflazione - osserva l'Istituto - si deve prevalentemente al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +9,2% a +7,7%), degli Alimentari lavorati (da +10,0% a +8,9%), dei Beni durevoli (da +4,6% a +4,0%) e, in misura minore, dei Beni non durevoli (da +5,2% a +4,7%), dei Beni semidurevoli (da +2,9% a +2,4%) e dei Servizi relativi all'abitazione (da +3,9% a +3,7%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati da un'accelerazione dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da +5,7% a +7,6%), dalla flessione che a settembre risulta piu' contenuta dei prezzi degli Energetici regolamentati (da -29,6% a -27,9%) e dall'aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,2% a +3,8%)".

