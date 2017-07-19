Inflazione: Confcommercio stima +0,3% a giugno, +3,3% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Il miglioramento del contesto in Medio Oriente "avrebbe l'effetto di raffreddare le tensioni sui prezzi. L'incognita principale e' rappresentata dall'andamento dell'inflazione". Lo rileva Confcommercio nel suo rapporto sulla Congiuntura, stimando che per il mese di giugno e' attesa una variazione dei prezzi al consumo dello 0,3% su maggio, comportando un'ulteriore moderata accelerazione su base annua al 3,3%. Al momento, le tensioni inflazionistiche si concentrano nei settori in cui i prezzi riflettono in maniera diretta le dinamiche delle materie prime energetiche. Tra gli elementi positivi si rileva come, dopo la stasi di maggio, per gli alimentari e' attesa una moderata diminuzione, in linea con l'esaurirsi delle tensioni sugli alimentari non lavorati, aggiunge la confederazione.

bab.

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