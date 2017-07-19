Inflazione: Confcommercio stima -0,1% a luglio, tendenziale scende a 2,5%
Rientro frenato da ripresa tensioni in Medio Oriente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Prosegue il rientro dell'inflazione: secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, a luglio i prezzi al consumo dovrebbero calare dello 0,1% su giugno, portando la variazione tendenziale al 2,5%, in significativo ripiegamento rispetto al 3,0% definitivo di giugno. Il dato, si legge nella nota, riflette l'attenuarsi delle tensioni sui costi delle materie prime energetiche e il calo dei prezzi degli alimentari, in particolare della componente fresca. Confcommercio avverte pero' che il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente rende "complessa l'individuazione della direzione verso cui si muoveranno i prezzi nei prossimi mesi" e rischia di rallentare, gia' da agosto, il processo di rientro. Una eventuale ripresa dei prezzi energetici sui mercati internazionali potrebbe alimentare le incertezze delle famiglie, che in autunno potrebbero tornare a "comportamenti piu' prudenti" sui consumi, soprattutto quelli ritenuti meno necessari.
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