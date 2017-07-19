Inflazione: Brandenburger (Lidl), assorbire costo energia o porteremo al consumatore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 05 giu - "L'incremento dell'energia solo per la nostra azienda ci porta via 5-6mln, poi dobbiamo assorbire il costo del trasporto. Altrimenti porteremo l'inflazione al consumatore". Cosi' Martin Brandenburger, Presidente e Chief Executive Officer, Lidl Italia al Forum Ambrosetti dedicato al Food in corso a Bormio. "Come Lidl abbiamo una rete di 12.600 negozi in cui supportiamo il made in Italy: il nostro export di prodotti italiani vale 2,5mld, frutta e verdura quasi 600mln - ha proseguito -. Puntiamo sul Made in Italy perche' funziona, con un'impatto sul pil Italia di 0,4%. E questo per noi e' solo l'inizio perche' vogliamo continuare ad investire su italianita' e anche su regionalita'".

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(RADIOCOR) 05-06-26 13:31:47 (0341)FOOD 5 NNNN