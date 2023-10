Inflazione: Bankitalia, attese imprese in calo al 4,7% su 12 mesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Nel terzo trimestre del 2023 - si legge nell'indagine di Bankitalia - la quota delle imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti che segnalano un peggioramento della situazione economica generale del Paese e' salita al 37 per cento, dal 23 della scorsa rilevazione, mentre e' scesa dal 13 al 4 per cento quella delle aziende con una valutazione favorevole. La percentuale di imprese che ritiene per nulla probabile un miglioramento del quadro economico generale nei successivi tre mesi e' salita di 12 punti percentuali, al 41 per cento. Il divario, gia' negativo nella scorsa rilevazione, tra le attese di miglioramento e quelle di peggioramento delle proprie condizioni operative nei successivi tre mesi per le imprese dell'industria in senso stretto si e' ulteriormente ampliato (da -4 a -15 punti percentuali), mentre e' passato da 2 e 4 punti percentuali, rispettivamente, a -13 e -3 punti nei servizi e nelle costruzioni. Al pessimismo sulle prospettive delle aziende continuano a contribuire soprattutto l'incertezza economica e politica e l'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche".

