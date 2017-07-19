Industria: Urso, valuteremo se estendere la Zls veneta anche nel Padovano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 set - "Nella scorsa legislatura fui il relatore dai banchi dell'opposizione per realizzare la zona logistica speciale nell'area di Venezia - Mestre - Rovigo su sollecitazione del presidente della Confindustria di Venezia, l'amico Vincenzo Marinese.

Realizzammo in parlamento quello che era un bisogno del territorio. La zona logistica speciale e' una realta' importante e stiamo valutando le istanze che arrivano dal territorio per ampliarla anche a Padova: so che il territorio padovano conta su una infrastruttura importante che e' quella dell'Interporto che insiste sulla Zona industriale piu' estesa del Veneto. Vedremo se c'e' la condizione di farlo, dato anche il fatto che dobbiamo rispettare alcune precise previsioni normative di livello europeo a tale riguardo".

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine del convegno "Spazio made in Italy" promosso da Fratelli d'Italia e attualmente in corso alla Cittadella della Stanga a Padova.

