Industria: Urso, Italia tornata in seria A, credibile e affidabile

Con Stellantis Paese vuole continuare a costruire auto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 25 nov - "Noi qui a Mirafiori oggi non celebriamo solo una vettura, la Nuova 500 Ibrida, celebriamo e consacriamo un metodo fatto di dialogo e responsabilita' tra tutte le parti istituzionali e con i sindacati che rappresentano e che giustamente tutelano i lavoratori. Un metodo fatto di impegni presi e mantenuti, fatto di una presenza italiana forte". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione della Nuova 500 Ibrida, in corso a Mirafiori, a Torino. Questo metodo si ritrova "sia nei tavoli europei sia dentro le scelte industriali dei grandi gruppi, con un'Italia che e' tornata in serie A, credibile, solida, affidabile, con una leadership forte che tutti ora ci riconoscono", ha detto Urso, sottolineando che "da qui, da questa citta' simbolo della storia industriale d'Europa, e da questo stabilimento, simbolo della storia industriale italiana, parte il nostro messaggio all'Europa e al mondo: l'Italia vuole continuare a costruire automobili, a innovare, a esportare qualita', eccellenza, il nostro Made in Italy", perche' "l'Europa torni a essere una potenza industriale".

Ars

(RADIOCOR) 25-11-25 13:02:38 (0352) 5 NNNN