Industria: Urso, Italia cresce malgrado contesto globale grave e Europa meno competitiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 13 giu - "L'Italia cresce e continua a crescere malgrado un contesto globale grave e pesante e in un'Europa che cresce poco e ha perso competitivita' rispetto agli altri continenti. Certo dobbiamo fare di piu' per fare crescere a passo piu' veloce". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in video collegamento al 54esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo. "Il dato sulla produzione industriale di aprile e' incoraggiante e migliore di quanto fatto da altri Paesi europei, cerchiamo di consolidare questa crescita", ha detto Urso, sottolineando che "l'Italia cresce anche in termini di attrattivita', abbiamo toccato un record di investimenti stranieri greenfield, e cresce in termini di turismo internazionale, su cui abbiamo toccato un record". Per il ministro, "questo vuol dire che in termini di internazionalizzazione e competitivita' il 2024 e' stato un anno importante e il trend si confermera' nel 2025".

Ars

