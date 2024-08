Industria: Urso, iniziato confronto con sindacati e imprese, insieme costruiremo manovra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - 'Oggi con i segretari confederali e con altri tavoli di settore - quello sul call center Abramo - e' iniziata una intensa settimana che ci vedra' alle prese con i sindacati, con le associazioni di impresa in tavoli di settore molto importanti e significativi come quelli dell'automotive e della moda e in tavoli di crisi aziendale a cui noi diamo importanza come quello che riguarda appunto il gruppo Abramo, Santa Lucia, La Perla, casi di crisi industriale che noi stiamo portando a soluzione'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro con i sindacati confederali e dei metalmeccanici sulla politica industriale. 'In questi 20 mesi non e' stato chiuso un sito industriale, abbiamo salvaguardato i siti industriali, talvolta attraverso un'opera di riconversione, come accaduto con Wartsila di Trieste o con Magneti Marelli in Emilia-Romagna, in altri casi affrontando crisi strutturali che duravano da decenni, come a Termini Imerese e Piombino', ha aggiunto Urso, sottolineando che 'mi conforta anche il fatto che i sindacati e le associazioni di impresa ci sostengono in questo percorso. La settimana e' iniziata come era doveroso con i sindacati confederali e si concludera' con la delegazione di Confindustria, perche' insieme vogliamo costruire insieme alla manovra economica per quanto riguarda la politica industriale'.

