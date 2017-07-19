Industria: Urso, farmaceutica pilastro del made in Italy e sostegno all'export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - 'L'industria farmaceutica e' un pilastro del made in Italy e nell'annus horribilis delle guerre commerciali ha sostenuto l'export con una crescita del 7,2% negli Stati Uniti e consentendo di agganciare il Giappone come quarto paese esportatore'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy intervenendo a un evento di Farmindustria sottolineando come 'il tavolo convocato al Mimit per farmaceutica e biomedicale sia essenziale per individuare le strategie per mantenere solida la crescita e intervenire sulle criticita' come il payback'. 'Siamo gia' intervenuti in sede europea - ha aggiunto - perche' riveda le direttive sulle acque reflue e la proprieta' intellettuale'. Per Urso in un contesto globale cosi' complesso, con i principali competitor in crescita 'occorre tutelare il mercato europeo dalla concorrenza sleale e realizzare una politica industria sostenibile e capace di incentivare l'innovazione, la ricerca e la competititivita' delle nostre imprese'.

Dif.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-04-26 11:47:56 (0318)SAN 5 NNNN