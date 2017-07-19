Industria: Unione Nazionale Consumatori, dato ottobre pessimo, serve manovra seria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - "Dato pessimo! Dopo il flebile rialzo di settembre si torna nuovamente in territorio negativo. Il ribasso maggiore, poi, si registra per i beni di consumo. Ennesima prova del fatto che se le famiglie non hanno soldi, i commercianti non vendono e le imprese non producono" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla produzione industriale di ottobre (-1% sul mese precedente e dello 0,3% su base tendenziale). "Se a questo si aggiunge il gap rispetto ai cali tendenziali durati ininterrottamente da febbraio 2023 a marzo 2025, per 26 mesi consecutivi, e' chiaro che non la situazione e' a dir poco allarmante. Servirebbe una manovra di bilancio seria per ridare slancio al Paese" conclude Dona.

