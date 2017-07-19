Industria: Unioncamere Emilia-Romagna, produzione -0,5% nel III trim. 2025 -2

Bene gli alimentari, export moda ancora in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 gen - La dimensione d'impresa fa la differenza. Le imprese minori registrano un calo marcato di produzione (-1,5%), fatturato (-1,3%) e ordini (-1,4%). Le piccole imprese mostrano maggiore dinamismo: produzione +0,2% e ordini +0,9%, primo segno positivo dopo 30 mesi. Le medio-grandi contengono il calo produttivo (-0,6%), vedono il fatturato salire dell'1,1% e confermano la crescita degli ordini (+0,7%), trainate soprattutto dal mercato interno.

A livello settoriale, l'alimentare e' l'unico comparto con tutti gli indicatori in crescita: fatturato +1,5%, export +3%, produzione +1%, ordini complessivi +0,7% e ordini esteri +1,9%. Nella moda emerge un primo segnale di stabilizzazione dopo due anni difficili: il fatturato cresce dello 0,7%, l'export resta pero' in calo (-2,6%), la produzione scende dell'1,4% ma migliora rispetto al -4,7% del trimestre precedente, mentre gli ordini complessivi limitano la flessione a -0,5%. Il legno-arredo registra un lieve aumento del fatturato (+0,2%) e della produzione (+0,2%), ma continua a soffrire sui mercati esteri (-3,4%).

Nella metallurgia e lavorazioni metalliche la recessione si attenua: fatturato -1%, il calo piu' contenuto dalla primavera 2023, penalizzato dall'export (-2,5%), produzione -1% e ordini complessivi in lieve crescita (+0,3%). Nella meccanica, elettrica e mezzi di trasporto il fatturato torna positivo (+0,7%) per la prima volta dopo 18 mesi, ma in termini reali risente dell'inflazione; la produzione cala dello 0,7% e gli ordini restano sostanzialmente stabili.

