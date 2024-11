Industria: Uilm, necessaria una transizione verde graduale e razionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - Secondo la Uilm sul fondo automotive 'occorre intervenire con estrema urgenza, entro la convocazione del tavolo automotive del 17 dicembre, per scongiurare un'ondata di licenziamenti nelle imprese dell'indotto, finanziando un sistema piu' robusto ed efficiente di ammortizzatori sociali, sgravando il costo abnorme dell'energia e supportando gli investimenti produttivi'.

Per quanto riguarda la siderurgia, continua Gambardella, 'anche se avremmo preferito gia' poterci confrontare su proposte governative che incrementino la competitivita' del settore in Italia, e' comunque importante che il ministro Urso abbia annunciato la presentazione alla Commissione europea nei prossimi giorni di un non paper per la siderurgia. Bene l'intenzione del Mimit di voler correggere il sistema Cbam ed Ets, ma le imprese di Federacciai denunciano da tempo l'insostenibilita' dei costi dell'energia e dell'approvvigionamento del rottame in ragione di una prevalenza dell'elettrosiderurgia in Italia. Ma non possiamo perdere altro tempo perche' la sofferenza del settore si sta scaricando sui lavoratori che subiscono la cassa integrazione'. Di fronte a queste situazioni, concludono i sindacalisti, 'auspichiamo che il governo italiano riesca a imporre in Europa le necessita' della siderurgia italiana rispetto a quelle degli altri paesi che vedono la prevalenza di produzione di acciaio da altoforno. Attendiamo, quindi, che il governo produca una proposta di politica industriale, per il rilancio della siderurgia italiana, con cui confrontarci anche per effettuare valutazioni ed avanzare nostre proposte'.

Fla-

(RADIOCOR) 26-11-24 19:04:25 (0671)ENE 5 NNNN