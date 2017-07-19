Industria: Tajani, Paese e' vivo, fare di piu' per abbassare pressione fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - L'Italia "e' una potenza commerciale in Europa e nel mondo" e questo "dimostra che la situazione economica del nostro Paese, nonostante le difficolta', e' migliore di quelle di altri paesi anche dell'Unione europea". Il Paese "da un punto di vista economico e' vivo e i dati ce lo confermano". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervistato durante l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali, al Teatro Regio di Parma. Secondo il ministro, "questo dimostra che dobbiamo essere meno pessimisti, ed essere invece piu' ottimisti e utilizzare questi dati per migliorare ancora di piu' la nostra situazione. Si deve e si puo' fare, soprattutto per quanto riguarda i salari piu' bassi e soprattutto per quanto riguarda la pressione fiscale, che deve essere ancora di piu' diminuita". Domandandosi cosa si possa fare per diminuire la pressione fiscale, Tajani ha detto che "io vorrei azzerare le tasse sulle tredicesime, soprattutto le piu' basse. Vorrei anche che si potessero detrarre subito le spese sanitarie nell'anno in corso e non nell'anno successivo: questo significa che chi ha dei problemi di salute, anche gravi, puo' avere un alleggerimento. Terzo, allargare la base di Irpef", dando "un ulteriore segnale al ceto medio". Per fare questo, per abbassare le tasse, anche alle imprese "bisogna far si' che lo Stato spenda di meno. E come lo possiamo fare? Convincendo una parte del mondo privato a investire in grandi progetti pubblico-privato, questa e' la grande sfida", ha detto il ministro.

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(RADIOCOR) 29-06-26 19:10:01 (0566) 5 NNNN