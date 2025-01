Industria: Tajani, obiettivo 700 mld export entro fine legislatura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - 'Bisogna invertire una tendenza negativa perche' purtroppo c'e' una situazione di difficolta' per tutta l'industria e bisogna adottare delle contromisure'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento 'Un piano industriale per l'Italia e per l'Europa' organizzato oggi a Milano da Forza Italia. Per quanto riguarda l'export, 'oggi siamo a 626 miliardi, dobbiamo arrivare entro la fine della legislatura a 700 miliardi', ha continuato, sottolineando come 'la politica fiscale e' fondamentale per avere una politica industriale che permetta all'economia reale di essere competitiva'.

