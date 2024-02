Industria: Spada (Assolombarda), serve politica comune Ue, difendere asset fondamentale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - La sfida principale "e' avere una politica industriale, a livello europeo prima ancora che a livello di Paese, perche' oggi le grandi decisioni e sfide sono prima europee che italiane". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante il convegno 'Capitale di Rischio: oltre il sentito dire', in corso a Milano, spiegando che "darsi una visione e' fondamentale, senza visione non puo' esserci prospettiva.

Questo tema oggi lo sentiamo particolarmente, perche' sentiamo parlare del rischio di deindustrializzazione dell'Europa e questo va evitato". Secondo Spada, "grazie all'industria possiamo generare coesione sociale e inclusione, quindi la politica industriale e' anche una questione di cultura, che influisce anche su scelte strategiche dei Paesi". Le imprese italiane "fanno si' che siamo la seconda manifattura, quindi dobbiamo avere coraggio di difendere un asset fondamentale", ha detto Spada, spiegando che "siamo pronti ad affrontare tutte le transizioni, ma dobbiamo farlo con strumenti adeguati". Cina e Stati uniti, ha spiegato il presidente di Assolombarda, "con piani da decine di miliardi hanno segnato la strada, ma l'Europa questa strada non la vede, alcuni Paesi sono lasciati soli, chi ha meno debito puo' investire di piu' e chi, come l'Italia, e' piu' indebitato, puo' restare indietro nell'affrontare questa transizione". Per questo, ha detto Spada, "siamo convinti che le sfide che segnano il tempo debbano essere coperte con programmi ampi, come e' stato fatto con NextGenEu durante il Covid, queste grandi sfide possono essere coperte solo in questo modo".

