Industria: robotica vale 1,1mld con Lombardia, Toscana e Puglia al top

Secondo l'Italian Tech Landscape 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ago - La robotica made in Italy vola sempre piu' con 1,1mld di ricavi e una redditivita' che vede il ricavo medio per singola soluzione a 21,9mln di euro, accompagnato da un rendimento medio per addetto pari a 356.000 euro. Sono 2.954 gli addetti, impiegati nello sviluppo di 22 soluzioni censite dall'Italian Tech Landscape 2026, il principale report sul settore tecnologico italiano, che fotografa un comparto tra i nuovi protagonisti dell'innovazione industriale. E' la Lombardia leader polo propulsore della robotica italiana: domina con sei soluzioni e giro d'affari da 187mln di euro, pari al 26,1% dei ricavi nazionali. Segue la Toscana con cinque soluzioni sviluppate sul territorio che generano 132mln di euro, il 21,7% dei ricavi. Al terzo posto la Puglia, con tre soluzioni attive, un fatturato di 30mln di euro e un impatto del 13% sul totale. Pari merito per incidenza percentuale (13%) e' la Liguria, sostenuta da due soluzioni per un valore di 23,4mln di euro, seguita nella mappa dell'innovazione nella robotica dal Piemonte con 23,7mln e 8,7% dei ricavi da due soluzioni, l'Emilia Romagna con 9,4mln di euro e 8,7% da una soluzione, le Marche con 5,7mln di euro con una soluzione, il Veneto che pesa per 4,5mln con una soluzione e la Campania altrettanto con una soluzione.

Sul fronte dei top player, il mercato e' saldamente ancorato a campioni nazionali di grande portata: la classifica dei ricavi e' guidata da Comau (187mln di euro), System Logistic SPA (132mln di euro) e Indeva Group (30mln di euro). Seguono Oppent (23,7mln), Campetella Robotic Center (23,4mln), Roboze (9,4mln), CRP Tecnology (5,7mln), Oversonic (4,5mln), Capio Robotics (2,8mln), e Euclid Labs Video And Robotic (2,5mln).

'La robotica non e' piu' soltanto una questione di eccellenza ingegneristica o hardware, ma un ecosistema deep-tech guidato dal software, dalla percezione e dall'autonomia decisionale.

- spiega Max Brigida, Founder de La Tech Made in Italy - Assistiamo a una trasformazione radicale in cui le imprese del settore si evolvono in vere e proprie software house, capaci di integrare computer vision, edge computing e digital twin. Il dato diventa il cuore pulsante della fabbrica e l'intelligenza artificiale l'infrastruttura decisionale di riferimento. Per l'Italia e per l'Europa l'obiettivo non e' piu' solo la fattibilita' tecnica, ma la costruzione di ecosistemi interoperabili e regolamentati, capaci di coniugare etica antropocentrica, conformita' normativa e impatto sociale sia nell'industria manifatturiera che nella sanita' e nei servizi'.

ami

(RADIOCOR) 09-08-26 15:37:57 (0336) 5 NNNN