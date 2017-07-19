Industria: Orsini, visione a lungo termine per competitivita' e stare su mercato

Chiediamo a tutte forze politiche piano industriale Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - In un contesto in cui la crescita italiana e' stimata al di sotto dell'1% "la velocita' di quello che succede e' talmente tanto elevata che per stare sui mercati e per riuscire a essere competitivi in un momento cosi' complicato dal punto di vista geopolitico serve veramente avere una visione a lungo termine. Il punto e' proprio questo" e bisogna "partire dalle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo a un evento organizzato da Cerved e in corso a Milano, spiegando che "stiamo gia' lavorando con il Governo in questo senso" ed "e' quello che noi chiediamo alla politica", anche se "siamo purtroppo gia' in campagna elettorale" e, in questi frangenti, "siamo abituati a pensare al giorno dopo e non ad avere una visione a lungo termine". Il numero uno degli industriali ha ricordato che Confindustria "lo ha chiesto anche nella Legge di Bilancio l'anno scorso, siamo stati ascoltati. Oggi chiediamo a tutte le forze politiche, perche' noi rappresentiamo le imprese, di avere una visione a lungo termine, di avere un piano industriale per il Paese e un piano industriale dell'Europa. Perche' solo in questo modo noi possiamo competere", altrimenti "e' tutto un problema".

Ars

(RADIOCOR) 29-09-26 18:07:38 (0624) 5 NNNN