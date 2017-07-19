Industria: Orsini, su investimenti esteri c'e' potenziale, creare condizioni abilitative

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - In Italia sugli investimenti esteri "c'e' un grande potenziale, generano circa il 21% del fatturato totale prodotto e coprono circa il 36% delle esportazioni. Ma c'e' un tema di burocrazia" eccessiva e quindi "dobbiamo creare le condizioni abilitanti perche' ci vede da fuori e vuole venire possa farlo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Genova, in corso a bordo della nave da crociera Costa Toscana, al porto del capoluogo ligure. "Dobbiamo tutelare le imprese, dobbiamo fare in modo di dare loro le condizioni per poter rimanere nel nostro Paese", appunto creando condizioni abilitanti e riducendo il peso della burocrazia, ha detto il numero uno degli industriali. Un fronte su cui lavorare e' quello della Zes unica, che "al sud ha funzionato bene. E' l'investimento migliore che si puo' fare, quindi abbiamo chiesto che questo tipo di semplificazione venga fatta in tutto il Paese", ha detto Orsini, spiegando che "non e' una provocazione, anche perche' la presidente del Consiglio ci sta lavorando".

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(RADIOCOR) 03-07-26 13:48:45 (0372) 5 NNNN