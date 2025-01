Industria: Orsini, su Green Deal parlare di neutralita' tecnologica e costo energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - "Uno dei capitoli fondamentali su abbiamo bisogno di capire e' quello del Green Deal. Abbiamo sentito la dichiarazione della von der Leyen che dice 'Andiamo avanti, sosteniamo le industrie europee', dall'altra parte pero' ci viene detto che manteniamo il green deal. Noi abbiamo bisogno di capire come" sara' fatto, specie "se il green deal non vede la parola neutralita' tecnologica, non vede al centro certi capitoli come il prezzo e il costo europeo dell'energia, l'eliminazione di burocrazia o rimodulazioni degli Ets che fanno scappare i nostri imprenditori". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in un post su Instagram, pubblicato nell'ambito della presentazione del nuovo presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini.

"Noi abbiamo bisogno di mettere al centro questi capitoli che sono fondamentali per la salvaguardia delle nostre imprese", ha aggiunto Orsini.

Ars

