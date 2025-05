Industria: Orsini, serve un piano a tre anni e misure semplici per investimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 10 mag - 'Noi tutti i giorni collaboriamo con il Governo, noi non facciamo politica, non ci interessa fare politica, non e' il nostro mestiere, il nostro mestiere e' portare le esigenze e le istanze alle istituzioni', ha detto Orsini a margine del Forum. 'Oggi c'e' un governo con cui c'e' un dialogo, siamo consapevoli che comunque non ci sia una capacita' cosi' grande finanziaria pero' dobbiamo anche renderci conto, ed e' fondamentale, che serve un piano industriale per il paese dove al centro si mettono gli investimenti', ha continuato Orsini, sottolineando che serve 'un piano industriale dove al centro si rimette l'impresa e l'industria, con un intervento facile, automatico, con misure che comunque le nostre imprese possono comprendere', quando l'altro punto su cui intervenire e' 'il costo dell'energia: queste sono le due vie da portare avanti sicuramente e su cui stiamo lavorando con il Governo e speriamo si possa fare presto'.

