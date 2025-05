Industria: Orsini, governi stabili per dare risposte di lungo temine

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - "Noi non abbiamo colore, proviamo a dare soluzioni per il nostro settore, per l'industria. Serve un senso di responsabilita' comune e servono governi stabili, perche' con governi stabili si possono fare politiche a lungo termine e si possono dare risposte a lungo termine". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato in chiusura del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing. "Senza governi stabili anche l'industria si deve rivolgere continuamente a interlocutori diversi e questo e' un problema, perche' non si puo' fare programmazione", ha detto.

Ars-Fla

(RADIOCOR) 25-05-25 18:42:29 (0386) 5 NNNN