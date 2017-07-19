Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Industria: Orsini, attrarre investimenti e mantenere produzione o rischio per lavoro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - L'Italia "deve sapere attrarre gli investimenti e mantenere le proprie produzioni. Noi abbiamo bisogno di questo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'evento conclusivo del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing. A chi chiedeva se vedesse un rischio di deindustrializzazione, tema emerso piu' volte durante il Festival, Orsini ha risposto partendo dai dati: "250.000 persone in Europa l'anno scorso hanno perso il posto di lavoro, tra posti diretti o indiretti si arriva a un milione di persone. Quando si perdono un milione di posti perche' si delocalizza e viene meno l'industria nell'Europa io credo che sia un grande problema", ha detto Orsini, sottolineando che una delle cause e' "il fatto che siamo inondati da prezzi e da prodotti cinesi che comunque sono insostenibili perche' sono sostenuti dallo Stato cinese. E anche su questo dobbiamo fare dei ragionamenti".

            Ars-Fil

            (RADIOCOR) 24-05-26 17:56:31 (0405) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.