Industria: Orsini, 100.000 laureati via da Italia e non sono tornati, problema per imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Le imprese italiane hanno problema di carenza di manodopera e faticano a trovare personale qualificato, anche a causa della cosiddetta fuga di cervelli, e questo "crea un problema di competitivita'". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Genova, in corso a bordo della nave da crociera Costa Toscana, al porto del capoluogo ligure, sottolineando che "abbiamo perso 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'esterno e non sono tornati", tra il 2020 e il 2024.

"Questo e' un tema che dobbiamo analizzare. Noi imprese dobbiamo saper attrarre le persone e mantenerle qui da noi, la politica poi guardera' alla parte politica", ha detto Orsini, sottolineando che, proprio per questo, "noi abbiamo ricominciato a parlare di meritocrazia, abbiamo ricominciato a parlare di salari, abbiamo ricominciato a parlare di dare alle persone una casa dignitosa, abbiamo ricominciato a parlare di integrazione, e abbiamo cominciato a fare missioni vere all'estero" anche per insegnare a parlare italiano a chi ambisce poi a venire a lavorare in Italia.

Ars

(RADIOCOR) 03-07-26 13:55:42 (0379) 5 NNNN