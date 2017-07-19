Industria: Mimit, 32 milioni per valorizzare proprieta' industriale delle Pmi

In Gazzetta il provvedimento per la riapertura delle misure (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - Arrivano 32 milioni per valorizzare la proprieta' industriale delle Pmi.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che dispone la riapertura, per l'annualita' 2026, delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, con una dotazione complessiva di 32 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese italiane nella tutela e nella valorizzazione della proprieta' industriale, favorendo l'innovazione, il design e la protezione dei marchi e rafforzandone la capacita' competitiva sui mercati. Con queste risorse destinate all'anno in corso, il Mimit da' continuita' ai tre strumenti. Per la misura Brevetti+ sono previsti 20 milioni di euro, a sostegno della valorizzazione economica dei brevetti e del loro utilizzo nei processi produttivi e sul mercato. Per Disegni+ sono destinati 10 milioni di euro, per accompagnare le imprese nella valorizzazione di disegni e modelli, dalla messa in produzione alla commercializzazione. Per Marchi+, infine, sono previsti 2 milioni di euro, destinati a sostenere la tutela dei marchi italiani nell'Unione europea e sui mercati internazionali. I nuovi bandi, la cui emanazione e' prevista entro i prossimi 30 giorni, definiranno i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione.

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(RADIOCOR) 31-08-26 10:16:38 (0164) 5 NNNN