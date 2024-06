Industria italiana autobus: Schlein deposita interrogazione a Urso, no a svendita

Preoccupazioni sulle competenze dell'acquirente nel settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Il Pd ha depositato un'interrogazione alla Camera, prima firmataria la segretaria Elly Schlein, per chiedere al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di salvaguardare Industria italiana autobus, che rappresenta un presidio industriale di grande valore strategico per il paese con gli stabilimenti di Bologna e Flumeri (Avellino). "Non si comprende - scrivono i deputati nel documento - per quale motivo il Governo abbia deciso di autorizzare il socio pubblico Invitalia a sottoscrivere l'accordo che comportera' l'ingresso di Seri Industrial nel capitale di Industria italiana autobus. E' stato inoltre comunicato l'interesse di sottoscrivere un accordo con un grande gruppo cinese, che ha gia' visitato gli stabilimenti, in un momento in cui c'e' peraltro una grande opportunita' di mercato nel trasporto pubblico locale in Italia, grazie agli investimenti del Pnrr e quindi l'evidente interesse nazionale ad avere in campo imprese italiane in questo settore".

Nell'interrogazione si sollecita, quindi, l'Esecutivo ad I ascoltare le proposte dei sindacati, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Campania, relative alle scelte industriali e alle preoccupazioni sull'efficacia e sulla credibilita' delle decisioni assunte dal ministero, legate anche alle effettive competenze nel settore dell'acquirente individuato.

