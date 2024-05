Industria Italiana Autobus: Mimit, 23 interessati ma una sola offerta vincolante

Bergamotto, abbiamo trovato situazione difficile da gestire (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Il processo di cessione ha visto la partecipazione di 23 operatori del settore, che nel corso del tempo hanno manifestato interesse per l'acquisto di Iia. Tuttavia, all'esito dei vari passaggi e' stata acquisita una sola offerta vincolante e rispondente alle caratteristiche richieste, anche in termini di garanzie alla prosecuzione dell'attivita' produttiva di Iia. E' quanto fa sapere il ministero delle imprese e del Made in Italy in riferimento all'incontro di oggi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle Regioni Campania ed Emilia Romagna, Invitalia, Leonardo, Industria Italiana Autobus e Seri Industrial per il salvataggio e il rilancio di Industria Italiana Autobus. "Ho ritenuto di prendere altri 20 giorni di tempo prima di assumere la decisione in merito all'indirizzo da dare a Invitalia in merito all'unica proposta che e' stata presentata dal Gruppo Seri" ha fatto sapere il ministro Adolfo Urso.

Durante l'incontro, spiega in una nota il Mimit, il Sottosegretario Fausta Bergamotto ha illustrato la proposta deliberata da Invitalia che e' in valutazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cessione delle quote prevede, inoltre, un impegno economico importante da parte dei soci uscenti tale da garantire il buon esito del piano industriale e il ritorno a un equilibrio economico finanziario. "Siamo arrivati a fine 2022 e abbiamo trovato una situazione davvero molto complessa e difficile da gestire: mi preme ricordare che da quando sono entrati i soci pubblici, lo Stato ha gia' messo a disposizione oltre 200 milioni di euro. E' bene sottolineare che sono stati fatti tutti i tentativi e prima di prendere una decisione abbiamo convocato questo incontro per discuterne insieme', ha affermato il Sottosegretario Fausta Bergamotto. 'Abbiamo gia' programmato una successiva convocazione che consenta ai soggetti interessati di conoscere il piano industriale di Seri e poi un incontro con gli assessori regionali di Emilia-Romagna e Campania per valutare come meglio garantire il rilancio di stabilimenti di importanza strategica come quelli di Flumeri e Bologna', ha concluso Bergamotto.

