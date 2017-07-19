Industria: Istat, prezzi produzione -0,2% a maggio, +7,3% su anno -2

Costruzioni +0,3% su mese e +2,5% su anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Nel trimestre marzo-maggio 2026, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 4,8%, con una dinamica piu' sostenuta sul mercato interno (+6%) rispetto al mercato estero (+1,7%). A maggio, fra le attivita' manifatturiere, l'aumento tendenziale maggiore sul mercato interno riguarda coke e prodotti petroliferi raffinati (+67,6%); seguono prodotti chimici (+8,0%) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+5,8%); sul mercato estero, gli incrementi su base annua piu' marcati si registrano per coke e prodotti petroliferi raffinati (+41,4% area non euro), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+8,6% area euro, +11,7% area non euro), prodotti chimici e mezzi di trasporto (per entrambi +5,5% area euro). Sul mercato interno, la crescita tendenziale dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas e' in accelerazione (+12,6%, da +10,3% di aprile). A maggio, i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,3% su base mensile e del 2,5% su base annua (da +2% di aprile 2026); quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,6% in termini congiunturali e crescono del 4% tendenziale (+4,4% ad aprile 2026). Nel trimestre marzo-maggio 2026, rispetto al precedente, i prezzi di Edifici residenziali e non residenziali crescono dell'1,7%, quelli di Strade e ferrovie del 4,1%.

bab.

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