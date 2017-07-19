Dati
            Notizie Radiocor

            Industria: Istat, fatturato -0,1% a novembre, fermo su anno -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a novembre un aumento congiunturale per i soli beni strumentali (+2,6%), mentre si rilevano diminuzioni per i beni intermedi (-0,8%), per i beni di consumo (-1,4%) e per l'energia (-2,6%). Nel trimestre settembre-novembre 2025 il fatturato dell'industria, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, e' in crescita (+1,2% in valore e +1,4% in volume). Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano, su base annua, un aumento per i soli beni strumentali (+4,6%), mentre si osserva un marcato calo per l'energia (-11,6) e flessioni piu' contenute per i beni di consumo (-0,8%) e per quelli intermedi (-1,2%).

