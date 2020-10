Industria: Istat, +5,9% fatturato agosto, -3,8% tendenziale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Ad agosto, afferma l'Istat, prosegue "per il quarto mese consecutivo, la crescita congiunturale del fatturato dell'industria, sia sul mercato interno sia su quello estero. L'incremento e' diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad eccezione di quello dell'energia. Anche al netto della componente di prezzo, il settore manifatturiero evidenzia una crescita congiunturale sia su base mensile sia su base trimestrale". Per quanto riguarda il fatturato e i raggruppamenti principali di industrie, ad agosto gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali del 9,8% per i beni di consumo, del 7,7% per i beni intermedi e dello 0,9% per i beni strumentali; l'energia e' l'unico raggruppamento a registrare una diminuzione (-1,8%). Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei mobili e delle altre industrie manifatturiere registra la crescita tendenziale piu' marcata (+16,9%), seguito dal comparto delle apparecchiature elettriche e non (+7,1%), mentre l'industria farmaceutica e le raffinerie mostrano i cali maggiori (-7,6% e -29,2% rispettivamente).

Pr quanto riguarda gli ordinativi la maggiore crescita tendenziale si registra nel settore dei computer e dell'elettronica (+24,2%) e per i mezzi di trasporto (+22,9%), mentre i risultati peggiori si rilevano nell'industria chimica (-4,5%) e in quella farmaceutica (-8,9%).

Cel

(RADIOCOR) 15-10-20 10:24:18 (0201) 5 NNNN