Industria: Istat, -2,1% fatturato a dicembre e +14,3% annuo, +22,6% in 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, l'Istat segnala che, a dicembre, gli indici destagionalizzati del fatturato segnano una diminuzione congiunturale per tutti i principali settori: i beni strumentali (-3,5%), l'energia (-2,7%), i beni di consumo (-2,2%) e i beni intermedi (-1,0%). A livello tendenziale, per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano marcati incrementi tendenziali per l'energia (+58,1%) e i beni intermedi (+27,9%), piu' contenuti per i beni di consumo (+11,4%); per i beni strumentali si rileva, invece, una flessione dello 0,2%. Con riferimento al comparto manufatturiero, gli aumenti tendenziali riguardano tutti i settori di attivita' economica, ad eccezione dei mezzi di trasporto.

