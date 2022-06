Industria: Intesa Sp, fatturato distretti rimbalza nel 2021, +25,2%

Mercati Russia e Ucraina valgono il 2,4% del totale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - Il fatturato delle imprese manifatturiere distrettuali italiane, dopo il -14,5% del 2020, nel 2021 ha registrato un rimbalzo del 25,2%, superando del 4,3% anche i livelli pre pandemia del 2019. E' quanto emerge dalla quattordicesima edizione del Rapporto annuale sull'economia e finanza dei distretti industriali realizzato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Un contributo importante, sottolinea lo studio, 'e' venuto dalle esportazioni che nel 2021 hanno sfiorato i 133 miliardi, toccando un nuovo record storico'.

Tra i settori, 'solo il sistema moda non ha ancora pienamente recuperato quanto perso nel corso del 2020'. I dati del commercio estero confermano inoltre l'elevata competitivita' dei Distretti a livello internazionale anche nel corso del 2022. Nel primo trimestre, infatti, l'export e' aumentato del 19,3%, con punte superiori al 20% in molte regioni, e il confronto con i livelli pre pandemici mostra un progresso del 16%. Di certo, nota il rapporto, 'l'invasione russa dell'Ucraina ha profondamente modificato lo scenario macroeconomico, che e' complesso e incerto'. Le imprese, infatti, 'si trovano a operare con prezzi delle commodity volatili ed elevati che possono mettere in pericolo i loro equilibri economico-finanziari. E' poi venuto meno, almeno momentaneamente, un mercato, quello russo e ucraino, che per i Distretti nel 2021 valeva 3,2 miliardi di euro, il 2,4% del totale'. In termini di valore le regioni piu' esposte sono il Veneto (805 milioni), la Lombardia (771 milioni) e l'Emilia-Romagna (531 milioni), mentre come incidenza spiccano Umbria (10,8%) e Marche (5,7%), seguite a distanza dall'Abruzzo (3,1%).

