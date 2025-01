Industria: Gomma Plastica, settore da 160mila posti lavoro, ma pesa congiuntura

In corso assemblea Federazione a Milano con big settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Sono due 'settori cruciali' per l'economia italiana, legati alle industrie della gomma e della plastica, in cui operano oltre 160mila lavoratori, che 'pur rimanendo all'avanguardia in sostenibilita' e innovazione, si trovano ad affrontare sfide significative legate a una congiuntura economica difficile, a una contrazione dell'export, a normative europee sempre piu' stringenti, e a un contesto geopolitico complesso'. Sono alcuni dei temi emersi dall'assemblea pubblica della Federazione Gomma Plastica, in corso al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano con la partecipazione dei principali esponenti del settore. 'Difendere le industrie della gomma e della plastica significa tutelare non solo migliaia di imprese, ma anche filiere vitali per l'economia italiana, come l'automotive e l'alimentare'.

