Industria: focus Senato su aree crisi, verso audizioni Invitalia, Mimit, sindacati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - Invitalia, Mimit e sindacati saranno ascoltati dalla commissione Industria del Senato in fase di avvio dell'indagine conoscitiva sulle principali aree di crisi industriale complessa. Il calendario e' in corso di definizione ma, a quanto si apprende, le audizioni sono in programma per martedi' prossimo, 20 gennaio.

Come riferito in Commissione dal presidente Luca De Carlo (FdI) (come riportato dal resoconto) questo breve ciclo di audizioni servira' per un 'inquadramento generale' sul tema, prima di procedere alla selezione delle aree di interesse da approfondire.

