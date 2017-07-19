Industria: De Palma (Fiom), mettere insieme vertenze per evitare collasso sistema

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - 'Pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese. E pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono. Dalla Regione, arrivando a Palazzo Chigi, bisogna che si aprono le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perche' il rischio che corriamo e' un processo di desertificazione industriale'. Cosi' il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, a margine dell'assemblea nazionale delle delegate e dei delegati della Fiom che si apre oggi a Bari.

'Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia, perche' noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente anche su Ilva', ha aggiunto De Palma, sottolineando che 'questo abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegati di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane'.

Fla-

(RADIOCOR) 13-05-26 12:56:31 (0374) 5 NNNN