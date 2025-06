Industria: Davide Della Bella nuovo direttore generale Ucimu

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - Ucimu - Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, parte di Confindustria, ha scelto Davide Della Bella come direttore generale, per guidare l'organizzazione che conta oltre 250 imprese associate e che e' presieduta da Riccardo Rosa.

Nominato dal Consiglio Direttivo, che si e' riunito oggi, Della Bella raccoglie il testimone da Alfredo Mariotti che ha diretto l'associazione per oltre 30 anni e che continuera' a occuparsi delle manifestazioni fieristiche gestite dall'associazione. Della Bella e' stato vicedirettore di Ucimu da ottobre 2024 e da gennaio scorso e' segretario di Fondazione Ucimu, la societa' del gruppo che si occupa di studi strategici e attivita' di ricerca a sostegno del settore manifatturiero. E' consigliere delegato di Ceu e Efim, societa' per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche e delle iniziative a favore del settore, e di Sofimu, holding che coordina le partecipazioni Ucimu-Sistemi per produrre e svolge attivita' di promozione delle iniziative sviluppate in ambito associativo. "A nome di tutta UCIMU desidero ringraziare Alfredo Mariotti che ha guidato l'associazione per oltre trent'anni con dedizione e competenza, contribuendo in modo determinante alla crescita e al consolidamento del suo ruolo nel panorama industriale italiano e internazionale. A Davide Della Bella, nuovo direttore - che nel ruolo di segretario di Fondazione Ucimu e di vice direttore ha gia' dimostrato di possedere le competenze e la visione necessarie per guidare l'organizzazione - va l'augurio di buon lavoro", ha detto Rosa. "Prendo questo incarico con la consapevolezza del grande lavoro svolto da chi mi ha preceduto dando forma a idee e progetti sviluppati da una struttura solida e professionale", ha detto Della Bella, sottolineando che "fondamentale sara', per il raggiungimento dei risultati, una progressiva e ragionata modernizzazione dell'associazione a partire da digitalizzazione e individuazione dei nuovi trend".

