Industria: CsC, manifattura italiana e' ottava al mondo e seconda in Europa

Rappresenta il 15% del Pil del nostro Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - La manifattura italiana mantiene un ruolo rilevante nel contesto internazionale e per l'economia nazionale: e' l'ottava al mondo e la seconda in Europa per dimensioni (2,1% del valore aggiunto manifatturiero globale e 13% di quello europeo) e genera il 15% del Pil italiano, percentuale che raddoppia considerando l'indotto. Inoltre, realizza il 35% degli investimenti in macchinari e attrezzature e il 50% della spesa in Ricerca&Sviluppo, e presenta mediamente livelli di produttivita' superiori rispetto agli altri settori, che le consentono di corrispondere salari piu' elevati rispetto a servizi (+20% nel 2024), costruzioni (+21%), settore pubblico (+8,3%) e totale economia (+14,5%). E' quanto emerge dal Rapporto Industria 2025 del Centro studi di Confindustria dal titolo: "Manifattura in trasformazione: rimarra' ancora competitiva?". La manifattura italiana si caratterizza per un'elevata diversificazione produttiva - e' la piu' diversificata in Europa ma con una specializzazione relativa concentrata in settori a intensita' tecnologica medio-bassa (circa il 60% del valore aggiunto). Nel dettaglio settoriale, meccanica strumentale (14% del valore aggiunto totale della manifattura), prodotti in metallo (13%) e industria alimentare (9%) sono i settori con incidenza maggiore.

Chimica e farmaceutica con maggiore incidenza in termini di valore aggiunto piuttosto che di occupazione; abbigliamento con un peso occupazionale superiore al valore aggiunto. Metallurgia con quota di produzione significativamente superiore a valore aggiunto e occupazione. In questo quadro, a livello europeo, c'e' una forte incidenza di tessile (25% del valore aggiunto settoriale europeo), abbigliamento (45%), pelletteria (50%), e mobili (20%).

Fla-

(RADIOCOR) 26-11-25 10:30:00 (0234) 5 NNNN