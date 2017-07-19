Industria: CsC, debole recupero, bene farmaci e metalli, male auto e moda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - Il campo di variazione e' divenuto meno ampio nel 2025, da -10% a +4%, (rispetto a -23% e +8% del 2024), soprattutto perche' i cali maggiori nel 2025 sono stati piu' contenuti. Automotive e moda hanno vissuto due anni di caduta, anche se attenuata nel 2025. Per il settore auto (-10,3%), tra i motivi, prezzi in salita, incertezza normativa, aumento dell'import; il tessile-abbigliamento-pelli (-5,5%) e' penalizzato da calo dell'export e fiducia delle famiglie bassa. La chimica e' l'unica che segna un calo nel 2025 (-2,6%) piu' ampio del 2024, perche' risente dell'energia cara e registra in tutta Europa chiusure d'impianti e conversioni a nuove produzioni.

La farmaceutica (+3,8%) ha aumentato l'export: +28,5% su anno, il piu' elevato di tutti, con un surplus di 11,4 miliardi; spicca la crescita verso gli Usa (+54%). Il settore metallurgico (+4%) e' stato sostenuto moderatamente nel 2025 dal canale dell'export, malgrado gli elevati dazi Usa.

L'alimentare e' cresciuto in entrambi gli anni (+2,6% in media nel 2024-25), insieme ad 'altri mezzi di trasporto'. Ci sono fattori trasversali che frenano tutti i settori industriali: energia cara, dollaro debole, dazi, elevata incertezza, alta quota di risparmio delle famiglie, quindi consumi fiacchi. Aiutano i tassi minori rispetto al 2023, il credito per le imprese ripartito, la buona dinamica degli investimenti. Per il 2026 gli indicatori congiunturali su gennaio suggeriscono un lieve miglioramento. Dovrebbe prevalere per la manifattura una moderata crescita, tornando al segno positivo dopo 3 anni negativi: un parziale recupero dei livelli persi negli ultimi anni. Alcuni settori potrebbero smettere di perdere produzione e potrebbe aumentare il numero di settori in aumento. Non abbastanza, in alcuni casi, per sanare le perdite recenti, ma almeno l'inizio di un sentiero positivo.

bab

(RADIOCOR) 23-02-26 11:07:24 (0223) 5 NNNN