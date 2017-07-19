Industria: Confindustria VenEst, nel IV trim 2025 produzione a +2,6%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 feb - L'attivita' manifatturiera nel Veneto orientale mostra segnali di risalita, pur in un contesto denso di incertezza. Nel quarto trimestre 2025, la produzione registra un incremento del +2,6% su base annua, il piu' intenso dal secondo periodo del 2022, piu' robusto per le piccole imprese (+4,2%) e il metalmeccanico (+6,7%). Nel 2025 il bilancio, in media d'anno, e' una crescita del +0,5%, che interrompe due anni consecutivi di flessione (-2,7% nel 2023 e -1,2% nel 2024).

Dazi e dollaro svalutato incidono sull'export (-0,6% nel trimestre), che tuttavia chiude il 2025 in tenuta (+0,2%). La produzione e' attesa stabile nel 1 semestre 2026 dal 60,7% delle aziende, in crescita da una su quattro (23,6%). Sono i principali risultati dell'indagine La Congiuntura dell'Industria del Veneto Orientale (consuntivo quarto trimestre 2025 - previsioni primo semestre 2026) condotta da Confindustria Veneto Est, in collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 763 aziende manifatturiere e dei servizi delle province di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo.

Secondo il report migliora il fatturato dell'industria nel quarto trimestre, grazie alla dinamica positiva della domanda interna (+2,7%), spinta dal recupero delle retribuzioni. Meno tonica e di nuovo con il segno meno la componente estera (-0,6%), sintesi di vendite stabili nell'area Ue (-0,1%) e di un calo di quelle extra Ue (-1,5%) dopo l'anticipo degli acquisti dagli Usa (+0,2% l'export nel 2025). Gli ordini registrano un piu' marcato aumento tendenziale (+1,5%).

Ancora positiva, ma in rallentamento la dinamica dell'occupazione (+0,4%). Prezzi delle materie prime in ulteriore aumento tra ottobre e dicembre per un terzo del campione (32,3% dal 29,7).

Com-col-ric

(RADIOCOR) 27-02-26 11:44:44 (0327) 5 NNNN