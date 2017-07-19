Industria: Confindustria VenEst, nel IV trim 2025 produzione a +2,6% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 feb - Secondo l'analisi congiunturale di Confindustria Veneto Est il clima di fiducia delle imprese del Veneto centro-orientale, per il primo semestre 2026, e' in lieve miglioramento, anche se la risalita resta lenta, in un contesto globale denso di fattori di incertezza, tra tensioni geopolitiche, nuovi dazi e volatilita' dei mercati. Le previsioni sono orientate in prevalenza per il mantenimento dei livelli produttivi: il 23,6% delle imprese prevede un aumento, il 15,6% una diminuzione, a fronte del 60,7% che propende per la stabilita'. Le attese sull'andamento degli ordini interni sono in aumento per il 18,2%, stabili per il 61,0%.

Migliorano quelle sulla domanda estera, in crescita per il 26,0% (il 39,8 nelle medio-grandi), stabili per il 56,2% e in calo per il 17,7%. Il 42,9% prevede nuove assunzioni (il 56,2% nelle medio-grandi). Nonostante il clima perdurante di incertezza, la spesa per investimenti fissi e' prevista su livelli stabili da sei aziende su dieci (59,9%), in contrazione per il 23,3%, ma in espansione per il 16,7%, quota che potrebbe risalire se il decreto attuativo dell'iperammortamento sara' certo, coerente e tempestivo.

"Nonostante un contesto tempestoso, nel 2025 l'industria del nostro territorio ha retto ed e' riuscita a invertire la tendenza negativa che durava ormai da un paio d'anni, grazie a capacita' competitiva e di adattamento - commenta Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est -. Ma e' una fragile tenuta, minacciata da squilibri strutturali e nuove incertezze internazionali. La competitivita' delle nostre imprese continuera' a giocarsi sulla leva degli investimenti volti a rafforzare la transizione energetica e digitale. Oggi piu' che mai deve essere al centro di tutte le politiche, a livello europeo, nazionale e regionale. Nel 2026, per consolidare questa risalita, la priorita' e' far ripartire gli investimenti, mentre il Pnrr volge al termine, e ridurre i gap di competitivita' rispetto ad altri Paesi, a cominciare dai costi dell'energia oggi insostenibili".

Com-col-ric

