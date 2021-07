Industria: Confindustria Lombardia, da export 45% fatturato imprese locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - Per il 95% delle imprese manifatturiere lombarde internazionalizzate la modalita' di presenza estera piu' diffusa si confermano le esportazioni. Il 45% del fatturato e' realizzato all'estero, ma nel 2020 il 55% delle imprese ha subito una diminuzione dei ricavi all'estero. Inoltre il Covid-19 ha invitato a un potenziale ripensamento delle 'supply chain' in futuro: infatti, mentre il 67% delle imprese rispondenti ha mantenuto invariati composizione e numero dei propri fornitori nel 2020, ben il 25% delle imprese ha intenzione di modificarli nel prossimo anno. Tra le imprese che hanno cambiato fornitori esteri, principalmente l'attenzione e' rivolta a Paesi Ue. Questi i principali risultati emersi dall'Indagine internazionalizzazione 2021 'Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde' realizzata da Confindustria Lombardia, Assolombarda e Sace e con il coinvolgimento di tutte le Associazioni territoriali di Confindustria Lombardia. Inoltre il 66% delle imprese esportatrici rispondenti non ha intenzione di attivare canali di e-commerce, mentre fra i servizi richiesti per l'internazionalizzazione le imprese prediligono la ricerca di clienti e controparti estere, l'organizzazione di B2B e le consulente tecniche. Infine Germania, Francia e Spagna sono i principali Paesi per le vendite, mentre Usa, Russia e Germania sono i Paesi target per i prossimi anni.

Com-Pan

(RADIOCOR) 21-07-21 12:53:24 (0353) 5 NNNN