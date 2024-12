Industria: Confimi, un'azienda manifatturiera su quattro usera' Cig a inizio 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Un'azienda manifatturiera italiana su cinque ha fatto ricorso alla cassa integrazione negli ultimi sei mesi e una su quattro la usera' nei primi mesi del 2025. E' la stima di Confimi, confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata. 'L'industria manifatturiera italiana vive uno dei momenti piu' complessi della sua storia recente e i dati del nostro Centro studi sul ricorso alla cassa integrazione parlano chiaro: il 20% l'ha usata in questi ultimi 6 mesi e il 26% intende usarla nel primo semestre 2025. Eppure, fuori delle aziende, sembra non preoccuparsene nessuno' dice il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli.

'Oggi fanno tanto rumore la crisi del comparto automotive e gli obiettivi del green deal, ma sono le immediate conseguenze di una politica industriale assente. L'Europa non e' piu' un continente interessato all'industria, e non lo e' da decenni ormai' fa presente Agnelli perplesso sulla volonta' di usare bonus e incentivi per la situazione di Stellantis e dell'automotive ma non per gli altri settori della manifattura in difficolta'.

'I costi energetici rimangono insostenibili per le imprese.

Non possiamo competere con i nostri concorrenti europei che godono di condizioni piu' favorevoli sia in termini di approvvigionamento che di agevolazioni fiscali sull'energia' aggiunge ricordando inoltre la sfida per le aziende rappresentata dalla sicurezza informatica: 'Circa il 64% delle pmi ha subito attacchi informatici negli ultimi tre anni, con eventi come il furto di dati e blocchi operativi. La cybersecurity non puo' essere piu' solo un impegno aziendale'.

